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حددت وزارة الصحة عدداً من الخطوات التي يجب التقيد بها عند تسلم الطلب من مندوب التوصيل، لضمان عدم انتقال العدوى.
وأوضحت منصة “عش بصحة” التابعة للوزارة أنه يجب التأكد أولاً من جهة التوصيل، وتجنب التسلم المباشر للطلب، وأن يكون الدفع إلكترونياً.
وأكدت أنه يجب التخلص على الفور من ملحقات الطلب والأكياس الخارجية، وتعقيم أسطح الطلبات الصلبة، وغسل الفواكه والخضار جيداً، بالإضافة إلى تخزين المواد بشكل جيد.
كانت هذه تفاصيل خبر لتحمي نفسك.. هذا ما ينبغي عليك فعله عند تسلم الطلبات من مندوبي التوصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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