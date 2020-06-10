متحدث الصحة يفسر لماذا تراجعت الإصابات في أوروبا وتزايدت في المملكة مع فتح الاقتصاد

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فسّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي سبب انخفاض إصابات “كورونا” بشكل كبير في دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بعد فتحها الاقتصاد، بينما حدث العكس في المملكة عند اتخاذ نفس الخطوة.

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وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية تشير إلى أن ما بين 20 إلى 45% من السكان في تلك الدول وجيرانها في القارة الأوروبية قد أصيبوا بفيروس “كورونا”، مشيراً إلى هذا الانتشار السريع للفيروس يتولد عنه مناعة جماعية.

وأضاف أنه يجب النظر إلى جوانب متعددة عند عقد مقارنة بين تلك الدول والمملكة، لافتاً إلى أن العدد في تلك الدول قد يكون أكبر من ذلك ولم يتم رصده بسبب زيادة العدد عن قدرتهم على الرصد.

وأشار إلى أن هذا الانتشار السريع الذي شهدته أوروبا أدى لحدوث إصابات كبيرة نتج عنها ضغط شديد على النظام الصحي، وعدم القدرة على تقديم الرعاية، بالإضافة إلى حدوث إصابات بين الفئات الأشد خطورة وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات.