إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات

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أغلقت قوات حرس الحدود كورنيش جدة على مدار 24 ساعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من التجمعات. وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم إغلاق الواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر. وكانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة الماضي إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية بمحافظة جدة لمدة 15 يوماً، وذلك بعد تقييم الوضع الوبائي وارتفاع نسب الإشغال لأقسام العناية المركزة.





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