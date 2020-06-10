القبض على شخص ظهر في مقطع متداول يطلق النار أمام منزل في بيشة

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تمكنت شرطة بيشة، أمس (الثلاثاء)، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يطلق النار أمام أحد المنازل.

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وأوضحت الشرطة أن الشخص عرّض حياة الآخرين للخطر إثر إطلاقه النار من سـلاح من نوع “رشاش”.

وأكدت أن المتابعة الأمنية أسفرت عن إيقافه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.



