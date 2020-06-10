“التقاعد” تحذر من التجاوب مع شركات تستغل اسمها وتزعم توفير محافظ ادخارية للمتقاعدين

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نفت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس الثلاثاء، صحة ما جرى تداوله في حول توفيرها محافظ ادخارية للمتقاعدين.

وحذرت المؤسسة في بيانٍ لها من الخبر المزيف حول هذا الأمر، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

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كما حذرت المؤسسة عموم المتقاعدين والمستفيدين من التجاوب مع أي شركات أو جهات استثمارية تزعم صلتها بها.

وأكدت على ضرورة الاعتماد على بوابتها الرسمية وحساباتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة أخبارها ونشاطاتها.

وكان الخبر المزيف قد زعم أن المؤسسة ستوفر اعتباراً من الشهر الجاري محافظ ادخارية للمتقاعدين بعائد شهري 18%، وهو ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلاً.

