“التجارة” تحذر من إعلان متداول باسم صحف ومواقع سعودية وتحيله للجهات المعنية

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حذرت وزارة التجارة من أحد الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى قيام الوزارة ببدء تنفيذ برنامج استثماري للمواطنين من المنازل. وأكدت الوزارة أن الإعلان غير صحيح ويقوم الحساب المروج له بتزوير الصور والمواقع الإخبارية والصحف السعودية وانتحال صفتها. وأشارت إلى أنها أحالت الإعلان للجهات المعنية، محذرة مما أسمته إغراءات الكسب السريع، مشددة على أهمية التحقق من مصدر المعلومة.





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