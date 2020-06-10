محمد العبدالعالي.. الطبيب المثالي صاحب الإطلالات في أزمة كورونا

كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، عن اسم سعودي أصبح من أبرز الأسماء في عالم الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة، الذي ينتظره الجميع كل يوم منذ بداية الأزمة خلف شاشات التلفاز والهواتف لمتابعة آخر تطورات ومستجدات الأزمة.

وأبزرت أزمة فيروس كورونا المستجد، الشخصية المفوَّهة لدى متحدث الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بحضور إعلامي رصين، وكفاءة في تحويل تطورات الوباء على متلقّيها رغم مرارة مضمونها إلى معلومات بسيطة وتحذيرات يجب اتباعها لتجنّب العدوى.

محمد العبدالعالي.. تاريخ من الإنجازات

ويشغل الدكتور محمد عبدالعالي منصب المساعد المكلف لوزير الصحة منذ مارس الماضي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

كما يشغل الدكتور محمد عبدالعالي عضوية مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ فبراير 2017، ومناصب عديدة أخرى منها مدير الشؤون الصحية في منطقة جازان ومدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء ووكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة، كما عمل في مواقع قيادية عدة؛ إذ عمل مديرًا لمستشفى الملك فهد في الهفوف.

وحصل الدكتور محمد عبدالعالي، على ماجيستير في الصحة العامة عام2004 من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وبكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة الملك فيصل وزمالة جامعة الملك سعود لعلم الأمراض، ونقل الدم عام2009 من مستشفى الملك خالد الجامعي، إضافة إلى الزمالة الدولية للكلية الأميركية لأطباء علم الأمراض عام 2010.

وحاز متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد عبدالعالي، على جائزة أفضل طبيب زمالة لبرنامج علم الأمراض في جامعة الملك سعود عام 2018.

متحدث الأزمة المثالي

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وأكمل الدكتور الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة، خلال المؤتمرات اليومية لمتابعة آخر مستجدات أزمة فيروس «كوفيد-19»، فراغات عشرات الأسئلة بعبارات التثقيف، وردم فجوات الاستفسار باعتبارات الوقاية.

ومع أزمة فيروس كورونا المستجد تجلّت كيميائية التواصل لشخصية الطبيب والجراح المحترف، مع ديناميكية التفاعل لشخصية الإعلامي المحنّك المخضرم الذي مزج الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة، بينهما بمهارة وإتقان وعرفه المواطنين من خلال رسائل التطمين ووسائل التمكين اليومية.

لم يلفت الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة، انتباه الحضور بين المواطنين بموهبته الفطرية في الحضور الإعلامي وسلاسة المعلومة فحسب، وإنما أيضًا، بحسه الإنساني الذي كان حاضرًا بقوة، وقت أحداث أزمة عصيبة راهنة أفقدت البعض قريبًا أو عزيزًا.

أسّس الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة، بموهبته الفطرية في الخطابة، نموذجًا لافتًا في الإعلام الصحي كسب احترام البسطاء قبل المثقفين والمتعلمين، بلغة بسيطة شفافة ومتخصصة ومسؤولة.

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