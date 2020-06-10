شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يوبخ وافدًا لارتدائه " كمامة " على شكل شماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثار مقطع فيديو متداول، استهجان عدد من المواطنين، لما يحمله من تطاول وإساءة لأحد الوافدين.
وأظهر المقطع تطاول مواطن على وافد ارتدى " كمامة " على شكل شماغ، وقام بتوبيخه وتوجيه السباب إليه، إضافة إلى تصويره دون وجه حق.
وطالب متداولو المقطع تدخل الجهات المسؤولة للقبض على هذا المواطن بعد تصرفه العنصري.
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