شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يوبخ وافدًا لارتدائه " كمامة " على شكل شماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار مقطع فيديو متداول، استهجان عدد من المواطنين، لما يحمله من تطاول وإساءة لأحد الوافدين.

وأظهر المقطع تطاول مواطن على وافد ارتدى " كمامة " على شكل شماغ، وقام بتوبيخه وتوجيه السباب إليه، إضافة إلى تصويره دون وجه حق.

وطالب متداولو المقطع تدخل الجهات المسؤولة للقبض على هذا المواطن بعد تصرفه العنصري.