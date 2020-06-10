شكرا لمتابعة خبر عن وفاة ممرضة بإحدى مستشفيات المدينة المنورة جراء الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): توفيت الممرضة نجود الخيبري، وهي من منسوبي مستشفى " أحد " بالمدينة المنورة وذلك بعد إصابتها بفيروس توفيت الممرضة نجود الخيبري، وهي من منسوبي مستشفى " أحد " بالمدينة المنورة وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا ونعت الجمعية السعودية للتمريض، وفاة الممرضة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. وفي هذا السياق ناشد عدد من العاملين بمهنة التمريض، وزارة الصحة بعمل قائمه للمتوفين بسبب الفيروس المستجد، ومعاملة ذويهم كمعاملة شهداء الواجب.

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