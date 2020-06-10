حساب المواطن يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو في حسابات المكتمل طلباتهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج. أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج. وأوضح البرنامج أن صرف الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

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