إغلاق شواطئ ثول و ذهبان على مدار 24 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية، شواطئ ثول وذهبان على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات. أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية، شواطئ ثول وذهبان على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على السلامة العامة.

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