شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري يتوقع انخفاض معدلات العدوى خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا طبيعي.

وتوقع باهبري انخفاضًا في معدلات العدوى خلال أيام معدودة حتى مع عودتنا للحياة الطبيعية 29 الشهر الجاري، وذلك بالتزام الجميع وتقيدهم بالإجراءات والتدابير والبرتوكولات الوقائية.

وأوضح أنه لا يوجد دليل على أن انتشار الفيروس في السعودية الآن بسبب ضراوته أو تحوره أو أنه ضعف، مشيرا إلى أن انتشاره قل ولم يضعف.

وشدد على أهمية لالتزام بالتباعد الجسدي بين الأفراد داخل الأسر، ولاسيما عند الجلوس مع كبار السن.