شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. ابتسامة خادم الحرمين أجمل 6 ثواني في جلسة الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):شهد جلسة الوزراء الثلاثاء العديد من القرارات الهامة والمؤثرة إلا أن الاهتمام الأكبر كان بمشهد ظهر من خلاله خادم الحرمين الشريفين وهو يبتسم.
وحصدت ابتسامه خادم الحرمين الشريفين التي لم تتجاوز أكثر من 6 ثواني إعجاب المواطنين بشكل واسع، بل لم يتوقف الأمر على مواطني المملكة؛ حيث انتشر مقطع الفيديو سريعًا وعلق عليه عدد من المغردين على مستوى عربي.
واستطاع مقطع الفيديو الذي يبتسم فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- أن يحصد مشاهدات غير متوقعة في ساعات قليلة؛ فاعتبره البعض من أفضل المشاهد في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد إثر فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ابتسامة خادم الحرمين أجمل 6 ثواني في جلسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.