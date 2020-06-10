شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. ابتسامة خادم الحرمين أجمل 6 ثواني في جلسة الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شهد جلسة الوزراء الثلاثاء العديد من القرارات الهامة والمؤثرة إلا أن الاهتمام الأكبر كان بمشهد ظهر من خلاله خادم الحرمين الشريفين وهو يبتسم.

وحصدت ابتسامه خادم الحرمين الشريفين التي لم تتجاوز أكثر من 6 ثواني إعجاب المواطنين بشكل واسع، بل لم يتوقف الأمر على مواطني المملكة؛ حيث انتشر مقطع الفيديو سريعًا وعلق عليه عدد من المغردين على مستوى عربي.

واستطاع مقطع الفيديو الذي يبتسم فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- أن يحصد مشاهدات غير متوقعة في ساعات قليلة؛ فاعتبره البعض من أفضل المشاهد في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد إثر فيروس كورونا.