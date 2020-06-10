شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل أمن يتعامل بطريقة غير متوقعة مع مريض نفسي اخترق منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن فيديو إنساني لرجل أمن تعامل بذكاء وإنسانية مع رجل يبدو أنه مريضًا نفسيًا.

وأظهر الفيديو توقف دورية الشرطة أمام رجل يتحدث بالمصطلحات العسكرية، وعلى الفور تعامل أحد رجال الأمن في الدورية بذكاء مع الأمر عندما شعر أنه مريضَا نفسيًا.

وقرر رجل الأمن التعامل مع الرجل الأخر بالطريقة ذاتها؛ حيث أعطاه أوامر عسكرية وتبادل معه الحديث بالمصطلحات العسكرية، فاستجاب الرجل سريعًا وصعد إلى الدورية دون أي مقاومة من جانبه.