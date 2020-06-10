الأمير خالد بن سلمان يتلقّى اتصالًا من وزير الدفاع البريطاني

تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس، جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين، خصوصًا في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودهما في التعاون بين البلدين من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة، فيما أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية المتواجدة في المملكة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة كل أشكال التهديد للأمن والسلم الدوليين ولحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

اقرأ أيضًا: