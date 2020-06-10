السعودية اليوم / نيجيريا تُسجل 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



أبوجا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

سجلت نيجيريا 235 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و 801 إصابةً، مقابل 4040 حالة شفاء، و 361 حالة وفاة من بينهم 12 حالات وفاة جدد.

// انتهى //

02:31ت م

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أبوجا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسسجلت نيجيريا 235 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و 801 إصابةً، مقابل 4040 حالة شفاء، و 361 حالة وفاة من بينهم 12 حالات وفاة جدد.// انتهى //02:31ت م0256

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