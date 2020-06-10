

واشنطن 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن مجلسه التنفيذي وافق على قرض مدته 18 شهرا بقيمة خمسة مليارات دولار لأوكرانيا لمساعدتها للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس

وأضاف الصندوق في بيان أن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالي 2.1 مليار دولار بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا.

// انتهى //

02:30ت م

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واشنطن 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسقال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن مجلسه التنفيذي وافق على قرض مدته 18 شهرا بقيمة خمسة مليارات دولار لأوكرانيا لمساعدتها للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وأضاف الصندوق في بيان أن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالي 2.1 مليار دولار بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا.// انتهى //02:30ت م0255

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا لمواجهة جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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