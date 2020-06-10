

الخرطوم 17شوال 1441 هـ الموافق 09يونيو 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 142 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 416 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6427 حالة، بينها 389 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2127 شخصًا.

// انتهى //

02:29ت م

0254



الخرطوم 17شوال 1441 هـ الموافق 09يونيو 2020 م واسأكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، فيما تم شفاء 68 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 142 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 416 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6427 حالة، بينها 389 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2127 شخصًا.// انتهى //02:29ت م0254

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.