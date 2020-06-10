

واغادوغو 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلن الجيش البوركيني اليوم، أنه تمكن من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين، وذلك في صده لهجوم ببلدة كيلبو التابعة لمقاطعة سوم بإقليم الساحل البوركيني.

وتعيش بوركينافاسو منذ عام 2015 على وقع هجمات إرهابية شبه يومية، تتركز بشكل أساسي في مناطق من الشمال والشمالي الشرقي، وهي المناطق المحاذية لكلٍّ من مالي والنيجر، وتنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

// انتهى //

02:25ت م

0253





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جيش بوركينافاسو يلقي القبض على 7 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.