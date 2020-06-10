السعودية اليوم / كينيا تسجل 127 حالة جديدة من فيروس كورونا



نيروبي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكينية اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.

// انتهى //

02:23ت م

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نيروبي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكينية اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 2898 حالة.وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.// انتهى //02:23ت م0252

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