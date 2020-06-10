

بورتو نوفو 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة البنيني بنجامين هونكباتين اليوم، أن بلاده أحصت 305 إصابة بفيروس

وأضاف الوزير، أن حالات التعافي من هذا المرض وصلت إلى 188 حالة، مقابل 4 وفيات.

// انتهى //

02:19ت م

0250



بورتو نوفو 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة البنيني بنجامين هونكباتين اليوم، أن بلاده أحصت 305 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 07 إصابات جديدة مؤكدة.وأضاف الوزير، أن حالات التعافي من هذا المرض وصلت إلى 188 حالة، مقابل 4 وفيات.// انتهى //02:19ت م0250

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بنين تحصي 305 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.