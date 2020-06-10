السعودية اليوم / هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك بسبب مخاوف من كورونا



دي مورتل 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أُعدمت هولندا عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب البلاد اليوم بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس

وكشفت الحكومة الهولندية في مايو الماضي عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

وقدر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام في هولندا أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى، إضافة إلى التقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.

// انتهى //

02:18ت م

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دي مورتل 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأُعدمت هولندا عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب البلاد اليوم بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.وكشفت الحكومة الهولندية في مايو الماضي عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.وقدر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام في هولندا أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى، إضافة إلى التقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.// انتهى //02:18ت م0249

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