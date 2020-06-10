السعودية اليوم / السنغال تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1402 من الفحوص، مشيرًا إلى أن حوالي 1654 مصابا يوجدون حاليا في المستشفيات.

وأشار البيان إلى تسجيل 2699 حالة شفاء، مقابل 51 حالة وفاة.

// انتهى //

02:15ت م

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دكار 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4516 إصابة مؤكدة.وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1402 من الفحوص، مشيرًا إلى أن حوالي 1654 مصابا يوجدون حاليا في المستشفيات.وأشار البيان إلى تسجيل 2699 حالة شفاء، مقابل 51 حالة وفاة.// انتهى //02:15ت م0248

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