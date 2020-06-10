السعودية اليوم / مقتل 13 شخصاً إثر انهيار مبنى سكني جنوب باكستان



إسلام آباد 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني اليوم في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن فرق الإغاثة قامت بانتشال 13 جثة من تحت الأنقاض ، بينما تعرض ستة أشخاص لإصابات متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.

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02:09ت م

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