شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إستراتيجية لمواجهة «الجائحة» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية تولي الصحة العامة أهمية كبيرة وتعدها أولوية ضمن خططها الإستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات، مشيرا إلى العمل بشكل يومي لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا ، وتنفيذ جميع التوجيهات التي تصدر لحماية المجتمع.

وبين الدويش أن البلدية مستمرة بأعمال التطهير وتعقيم الشوارع والأرصفة والمتنزهات والكورنيش والواجهة البحرية والحدائق وواجهات المباني التجارية والمحيط الخارجي للمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمحلات التجارية والأسواق ومحلات بيع أسطوانات الغاز، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة التي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة الجهات مع مراعاة أفضل المعايير المتبعة.

وأشار إلى حرص بلدية الجبيل على توفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة، وتضمنت متابعة الأنشطة التجارية الموقوفة عن العمل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وإلزام المحلات التموينية والمحلات المستثناة في المراكز التجارية والأسواق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتعلقة، واستخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق، وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وحماية العاملين بجانب حماية المجتمع.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة الجميع من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه متمنيا السلامة والصحة للجميع.