شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار نظام الاستثمار التعديني.. و«خصخصة» شركات المطاحن والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على منح شركات المطاحن «الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة» ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص. وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، الموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية، ونظام الاستثمار التعديني، وتعديل المادة «الخامسة والثلاثين» من نظام القضاء.

واستعرض المجلس تقارير ومستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة بالمملكة، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية، مجددا تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولا عاجلة لمواجهتها، وما أعرب عنه -رعاه الله- من أمله في الجميع اتخاذ إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.

ونوه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- للقطاعات المعنية، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس ، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد المجلس ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، مما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي سببتها، مقدرا ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت في حفظ الأرواح، ومؤكدا أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.

وتابع المجلس مراحل العودة للأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي، مشددا على المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانيا.

برنامج تنفيذي لخدمات التصوير الطبي

وافق المجلس على وثيقة «مبادرة» المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبرنامج التنفيذي في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي «الأشعة»، والموافقة على البرنامج التنفيذي لمشروع المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي «الأشعة» وعلى الأطر التعاقدية، وذلك في «7» منشآت صحية بالتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، وعلى عدد من الترتيبات الواردة في القرار.

ترحيب بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المجلس، تناول ما أكده الاجتماع الوزاري «الحادي عشر» لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها «أوبك بلس»، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في «إعلان التعاون»، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدا عادلا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول «أوبك بلس»، مشيدا المجلس بجهود دول «أوبك بلس» المشاركة في إعلان التعاون، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول «أوبك بلس»، في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م.

150 مليون دولار لدعم تحالف اللقاحات العالمي

أكد المجلس دعم المملكة للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «عن بعد»، مبلغ مائة وخمسين مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتدادا لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.

تحقيق عائد عادل لمستثمري قطاع الطاقة

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استعرض المجلس جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، مجددا ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

رفض خطط «إسرائيل» لضم أراض بالضفة الغربية

أعرب المجلس، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

وجدد المجلس تأكيد المملكة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.

تأكيد موقف المملكة الثابت لدعم اليمن

تطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وشاركت فيه أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمره من مساهمات بلغت «مليارا وثلاثمائة وخمسين مليون» دولار أمريكي، منها «خمسمائة مليون» دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة «كوفيد 19»، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.

تعديل تنظيم «المنشآت الصغيرة والمتوسطة»

وافق المجلس على تعديل المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «301» وتاريخ 11/7/1437، وذلك على النحو الوارد في القرار. وتجديد عضوية د. عبدالله بن نديم إلياس، وعبدالله بن عبدالكريم المنيف ممثلين من المهتمين بنشاط المنشآت، وتعيين مراد بن علي العروي ممثلا من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما قرر المجلس تجديد عضوية أحمد بن عبدالله آل الشيخ في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: عبدالعزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، وعبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن نفيسة إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيصل بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الشلهوب إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وزيد بن محمد بن عبدالله عون إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة، وم. خالد بن عبدالعزيز بن محمد المهيزع إلى وظيفة «مدير عام الإدارة الهندسية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وسعود بن عبدالله بن محمد أبا بطين إلى وظيفة «مدير عام مكتب» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا، وعلي بن عبدالله بن محمد عباس إلى وظيفة «مدير عام الشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة، وخالد بن فالح بن محسن الحربي إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة، وعبدالمحسن بن عريفج بن فلاح المطيري إلى وظيفة «مساعد المدير العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني، وم. عطية بن رافع بن جمال العنزي إلى وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني، وم. عبدالعزيز بن صالح بن راشد الدهام إلى وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.