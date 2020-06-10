شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تصاميم تطوير «مركزية» الباحة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التصاميم الهندسية لمشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة الباحة بمساحة 98.065 مترا مربعا. يتضمن المشروع بوسط مدينة الباحة 10 تجمعات مواقف سيارات تستوعب 620 سيارة، و40 جلسة، و100 مظلة، وعددا من ممرات المشاة، و4 ميادين تجمع، و4 كوفي شوب، و4 نوافير مركزية.‏

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