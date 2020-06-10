شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية بريطانية لاحتواء تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض أمس، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.