شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جوائز سعودية بأولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي والان نبدء بالتفاصيل
ونجح جميع طلاب المملكة الـ10 المشاركين في حصد جوائز متقدمة في المسابقة، 3 ميداليات فضية حققها كل من الطلاب: خالد العجران، ومروان الخياط، وحمزة الشيخي، و4 ميداليات برونزية فاز بها كل من: نواف الغامدي، ومحمد الشهري، وسلمان المطراش، ومحمد الدبيسي، كما حققت «موهبة» خلال هذه المشاركة أعلى معدل لطلابها المشاركين بتحقيق 133 درجة التي تعد أعلى درجة حققتها المملكة بتاريخ مشاركاتها بالمسابقة.
وتقوم «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم وشركائها الآخرين بتدريب الطلبة الموهوبين من التعليم العام للمشاركة في الأولمبيادات الدولية بمجالات الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والعلوم والمعلوماتية، من خلال تقديم أكثر من 1200 ساعة تدريبية للطلبة المشاركين سنويا، تمكنهم من المنافسة الدولية، ويقدم هذا التدريب مدربون دوليون ومحليون متميزون بمجالات العلوم المختلفة، وتدعم الطلبة وتمكنهم من تقديم مستوى جيد يتناسب مع التدريب الذي يتم من خلال معسكرات بعضها عن بعد، وآخر يعقد مع الشركاء طيلة العام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 جوائز سعودية بأولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.