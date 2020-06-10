شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لمتضرري السيول في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مواد إيوائية عاجلة للمتضررين من آثار السيول في محافظة حضرموت، حيث جرى توزيع 80 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة في مديرية ميفع، استفاد منها 80 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
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