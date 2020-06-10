شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: مشروع لتعديل نظام المحاماة وقواعد موضوعية للالتزامات المتأثرة بالجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ د. وليد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، حتى لا تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، موضحا أنه سيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضا تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات.

وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت «عن بعد» بعنوان «تمكين قطاع المحاماة» من تنظيم هيئة المحامين: «نعول على المحامين كثيرا في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي»، داعيا المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع.

وحذر في الوقت نفسه من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار «تجهيل المجتمع وتضليله»، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشددا على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.

وأعلن وزير العدل عن مشروع سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهدا كبيرا لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين.

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وقال: نعتبر المحامي ركنا أساسيا في العدالة الوقائية، إذ سيكون له دور أساسي في توثيق العقود والالتزامات، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وأيضا البناء التشريعي للأنظمة واللوائح، موضحا أن الوزارة اعتمدت نموذجا لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين.

وأكد د. الصمعاني أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، مشيرا إلى أن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها.

وكشف عن أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محاميا أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروعا للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلالها هذه المنصة.