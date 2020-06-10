شكرا لقرائتكم خبر عن 800 كرتون تمور لولاية كابل والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان، توزيع التمور في ولاية كابل. وجرى أمس الأول توزيع 800 كرتون من التمور استفاد منها 4،800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.