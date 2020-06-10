شكرا لقرائتكم خبر عن 769 سلة غذاء للأسر المتعففة بلبنان والان نبدء بالتفاصيل
تلبي السلال الغذائية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيرة للمملكة بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.
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