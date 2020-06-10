شكرا لقرائتكم خبر عن 769 سلة غذاء للأسر المتعففة بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أول أمس، 769 سلة غذائية على الأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجا في بيروت، والبقاع، وصور، وجبل لبنان، استفاد منها 3845 فردا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

تلبي السلال الغذائية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيرة للمملكة بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.