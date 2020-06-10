شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مقرا.. وتصريح إلكتروني جديد لتسهيل الاختبارات التحصيلية والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أمس سير الاختبار التحصيلي الحضوري في مقر الاختبارات المحوسبة بالرياض، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وأمن الطلبة، محاورا بعضهم للاطمئنان على حسن سير عملية الاختبارات.

وأكدت الهيئة أن الاختبار التحصيلي لهذا العام سواء الذي أداه الطلبة في منازلهم أو في المقرات، سار وفق الخطة الموضوعة بدقة وفعالية، موضحة أن هناك بعض المشكلات التقنية الطفيفة التي تمت معالجتها، وأن الطلبة الذين واجهوا تلك المشكلات ولم تمكنهم من أداء الاختبار بإمكانهم التحويل لفترة اختبار ثانية لهم.

وأوضحت الهيئة حرصها على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات، من خلال إلغاء البصمة وكل ما من شأنه حدوث التلامس، وأنه تم تطبيق تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة كاملة، من خلال توفير جميع المستلزمات الوقائية للطلبة قبل دخولهم لأداء الاختبار بالإضافة إلى قياس حرارة الطلبة قبل دخولهم، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين كل جلسة وأخرى، وبعد الانتهاء من الاختبار.

وأشارت إلى أنها وفرت 102 مقر اختبار للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة، كما جهزت 28 مقرا إضافيا لاستيعابهم، بعد التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، ووزارة الصحة، والأمن السيبراني، ولجنة التحول الرقمي، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، معربة عن تقديرها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لإضافتها تصريح «طالب»، إلى تطبيق «توكلنا»، تيسيرا على الطلاب للوصول إلى مقار اختباراتهم.

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وتولت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مسؤولية رفع التصاريح للطلاب، الذين يجب عليهم التسجيل في «توكلنا» للاستفادة من التصريح.

ويعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب، إذ يمكنهم من خلاله الحصول على تصريح مؤقت للسائقين المتعاملين معهم لتوصيلهم إلى مقار الاختبار.

وأوضحت الهيئة أن مدة التصريح الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة، هي نفس المدة المحددة للطلاب من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.