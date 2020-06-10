شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توقعات بارتفاع إصابات «كورونا» خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 108 آلاف و571 حالة، فيما سجلت تعافي 1815 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي 76 ألفا و339 حالة، وتسجيل 37 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 783 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد الحالات النشطة بلغ 31 ألفا و449 حالة منها 1686 حالة حرجة، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة يقترب من مليون فحص، إذ سجل 997 ألفا و673 فحصا.

وأرجع متحدث الصحة ارتفاع عدد الحالات النشطة، لزيادة المخالطة المجتمعية، مشيرا إلى أن 40 % من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بهذا السبب، متوقعا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وذكر العبد العالي أن الدراسات العالمية أشارت إلى أن من 20% إلى 45% من السكان أصيبوا بالفيروس، مشيرا إلى أنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، وأي معلومات الدخول عبر تطبيق صحتي، لوجود تنبيهات على بعض الأدوية تم إيقافها مؤقتًا.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة جاءت في مؤتمر صحفي، شارك فيه متحدثان باسم وزارة الخارجية وهيئة الدواء والغذاء، عقب الاجتماع الدوري للجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

من جانبه أوضح متحدث ‎وزارة الخارجية اأحمد الطويان، أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47 ألفا و500 مواطن، من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران، مشيرا إلى أنه تصل للمملكة من أربع إلى خمس رحلات يومية، بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات.

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‏وأضاف: أنه تم تأكيد بيانات 19 ألف مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم في شهر يونيو الجاري، موضحا أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج بلغ 85 ألفا و107 مواطنين.

‏ وأرجع متحدث الخارجية تأخر عودة المواطنين إلى الإجراءات الفنية مثل استصدار تصاريح الناقل الجوي، والتنسيق مع البلدان التي يفد منها المواطنون.

من جانبه أوضح متحدث هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج ‏أنه يوجد 9 مصانع محلية لإنتاج الكمامات تنتج مليوني كمامة يوميًا، موضحا أن إجمالي الكمامات المتوفرة 25 مليون كمامة من كافة الأنواع.

وأشار إلى أن هناك 69 مصنعًا محليًا لإنتاج المعقمات تنتج قرابة 3 ملايين ونصف المليون لتر أسبوعيًا، إضافة إلى 3 مصانع محلية لإنتاج الألبسة الطبية تنتج 135 ألف حبة أسبوعيًا.

ونبه إلى أنه حتى الآن لم يثبت أي دواء صحته بعلاج فيروس ‎كورونا.