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30 ألف جولة رقابية على المنشآت العامة بنجران

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نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس 30 ألفا و200 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.

كما جرى تنفيذ 9991 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 28 ألفا و299 موقعا، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحال التجارية والميادين.

وأكد أمين المنطقة المهندس حمد عيبان، استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها في أعمالها الرقابية الميدانية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحال والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

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