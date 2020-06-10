شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق «تحدي الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل
تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع بأهمية ارتداء الكمامة والالتزام بذلك، لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» والحد من انتشاره، وذلك انطلاقا من تفعيل وزارة الرياضة لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ونشر رسائل تثقيفية على نطاق واسع لعموم المواطنين والمقيمين.
وشاركت الحسابات الرسمية للأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى اللاعبين والإعلاميين، في الحملة من خلال تنوع طرق التحدي وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مباشر، عبر وسم #تحدي_الكمامة مع الأخذ بتعليمات وزارة الصحة التي حثت على التباعد الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة حاليا باستخدام وسم #نعود_بحذر.
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