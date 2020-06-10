شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد : لا صحة لفتح المنفذ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على موقعها بـ«تويتر» أمس، صحة ما نسب إليها بشأن فتح جسر الملك فهد لبعض من الحالات اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو.

فيما تعمل المؤسسة حاليًا على تطوير البنية التحتية التقنية لأعمالها وفي مقدمتها التحول للدفع الإلكتروني من خلال بوابات الرسوم، ومن المتوقع بدء المرحلة الأولى من التحول الآلي خلال شهر يوليو القادم، كما أن التركيز خلال هذه الفترة على إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني التي تصب في خدمة المسافرين والمستفيدين بما فيها تحسين الخدمات ومسارات الشحن.

وأوضحت المؤسسة في تصريح سابق أن الخطة تضمنت إعادة سفلتة وتخطيط جميع مناطق السفر، وعمل الصيانة الشاملة لجميع كبائن الإجراءات والبدء بتشغيل كبائن دفع الرسوم الجديدة بالجانب السعودي، وتعقيم وتطهير المباني والمرافق ومسارات المركبات والشحنات وفق جدول زمني.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة م. عماد المحيسن حرص المؤسسة بدعم مجلس إدارتها على تنفيذ جميع المشاريع الهندسية والتطويرية والإستراتيجية من دون تأخير رغم ظروف الجائحة، فيما قدّم الشكر والتقدير لقيادتي المملكتين -يحفظهما الله-، وما تجده المؤسسة من دعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه -يحفظهما الله-، ووزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتعاون دائم من جميع الإدارات العاملة بالجسر.