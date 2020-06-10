شكرا لقرائتكم خبر عن كليتان تقنيتان جديدتان في عسير والان نبدء بالتفاصيل

حظيت منطقة عسير بإضافة كليتين تقنيتين جديدتين في محافظتي سراة عبيدة وبلقرن، بعد قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتحويل 11 فرع كلية بمختلف مناطق المملكة إلى كليات تقنية مستقلة، ستفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي 1442.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن المنطقة حظيت بمشروعات تقنية ضخمة سواء على مستوى الكليات التقنية للبنين والبنات أم المعاهد الثانوية الصناعية، مؤكدا أن إضافة كليتين تقنيتين جديدتين بالمنطقة تمثل نقلة نوعية في العملية التدريبية.

وأكد الحفظي أن التدريب التقني بعسير يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لتطوير التدريب التقني والمهني بالمنطقة من خلال افتتاح عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، مشيرا إلى أنه أصبح في منطقة عسير 9 كليات تقنية للبنين، و6 كليات تقنية للبنات، و10 معاهد صناعية ثانوية، و5 معاهد للتدريب بالسجون، تخدم أبناء وبنات المنطقة في مختلف المحافظات.