شكرا لقرائتكم خبر عن كليتان تقنيتان جديدتان في عسير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن المنطقة حظيت بمشروعات تقنية ضخمة سواء على مستوى الكليات التقنية للبنين والبنات أم المعاهد الثانوية الصناعية، مؤكدا أن إضافة كليتين تقنيتين جديدتين بالمنطقة تمثل نقلة نوعية في العملية التدريبية.
وأكد الحفظي أن التدريب التقني بعسير يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لتطوير التدريب التقني والمهني بالمنطقة من خلال افتتاح عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، مشيرا إلى أنه أصبح في منطقة عسير 9 كليات تقنية للبنين، و6 كليات تقنية للبنات، و10 معاهد صناعية ثانوية، و5 معاهد للتدريب بالسجون، تخدم أبناء وبنات المنطقة في مختلف المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر كليتان تقنيتان جديدتان في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.