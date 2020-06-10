2020-06-10

وزارة الحرس الوطني تنعى عادل العثمان : رحل من زرع محبته في قلوب من حوله

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت وزارة الحرس الوطني الدكتور عادل العثمان، استشاري الأمراض المعدية ونائب رئيس قسم الباطنة للجودة وسلامة المرضى في الشؤون الصحية بالوزارة، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية.

وقالت الحرس الوطني في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تويتر: رحل وقد زرع محبته في قلوب من حوله.

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ونشرت الوزارة مقطع فيديو لشهادات العديد من زملاء الدكتور الراحل عادل العثمان، مؤكدين أنه كان صديقًا وزميلًا، وعلاقتهم به حميمة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وأكدوا أن عادل العثمان كان على قدر عالٍ من الاحترام والمسؤولية، وكان محبًّا لمرضاه ومرضاه محبين له.

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