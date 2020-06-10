- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وزارة الحرس الوطني تنعى عادل العثمان : رحل من زرع محبته في قلوب من حوله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الحرس الوطني تنعى عادل العثمان : رحل من زرع محبته في قلوب من حوله
وافته المنية أمس إثر أزمة قلبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت وزارة الحرس الوطني الدكتور عادل العثمان، استشاري الأمراض المعدية ونائب رئيس قسم الباطنة للجودة وسلامة المرضى في الشؤون الصحية بالوزارة، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية.
وقالت الحرس الوطني في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تويتر: رحل وقد زرع محبته في قلوب من حوله.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لشهادات العديد من زملاء الدكتور الراحل عادل العثمان، مؤكدين أنه كان صديقًا وزميلًا، وعلاقتهم به حميمة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.
وأكدوا أن عادل العثمان كان على قدر عالٍ من الاحترام والمسؤولية، وكان محبًّا لمرضاه ومرضاه محبين له.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحرس الوطني تنعى عادل العثمان : رحل من زرع محبته في قلوب من حوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.