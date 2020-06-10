85 يومًا وأبطال الكوادر الصحية يواصلون الجهاد

2020-06-10

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

تواصل الكوادر الصحية، في أنحاء السعودية كافة، الجهاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكتب المحامي الحسن آل خيرات، من أبناء جازان، معربًا عن افتخاره بابنه، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة: “لليوم الخامس والثمانين يستمر نضال الابن منصور الحسن آل خيرات وزملاؤه وزميلاته أبطال الصحة في محاربة كورونا، فخور بمنصور وبكل كوادر الصحة في وطني العظيم”.

فخر واعتزاز وطني:

وبكل فخر واعتزاز، شارك المواطنون المحامي آل خيرات فخره بابنه، وكل الكوادر الصحية الوطنية، التي تبذل الغالي والنفيس للعبور بالمملكة هذه الجائحة العالمية إلى بر الأمان.

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وكتب أحدهم معلقًا: “جميل الروح والأخلاق رفيع النفس والنسب، من روحك الأزكى ارتوى الحُسن وقمة الأدب، يوفقه حبيب القلب ويحفظه ويرعاه الله لنا، وحق لنا الفخر به وأمثاله من أبنائنا وأقرانه من صامطة الغراء”.

وقال آخر: “الله يحفظه منصور ويستر عليه، شهم ومن نسل الشهماء هو من قوم إذا حمي الوطيس قالوا حنا لها، هو وكل من في الكادر الصحي، كلهم أولادنا إذا لبى المنادي قالوا لبيه، الله يحفظهم جميعًا كلٌّ في مجال عمله ربي يحميهم”.

واتّفق المواطنون على الدعاء للمرابطين من الكوادر الصحية، سائلين المولى: “نصره الله وزملاءه في جهادهم؛ فهم يذودون عنا الداء كما يذود الجُندُ كيدَ الأعداء، حفظهم الله ووقاهم”.

ورأى المواطنون، في رسالة للأب نفسه، قالوا فيها: “أنت مثال لكل مربٍّ فاضل يستحق الاحترام، وأبناؤك ذوو أخلاق حميدة وعالية، والشهادة لله، تستاهلون كل خير”، مضيفين: “نعم حق علينا الفخر بهذا الشريف البطل”.



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