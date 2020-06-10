السعودية | النيابة السعودية: مباشرة المحامي لحقوقه موكله عن بُعد

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية: مباشرة المحامي لحقوقه موكله عن بُعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخدمات الإلكترونية في مباشرة الدعوى الجزائية لمرحلة التحقيق الخاصة بالمحامين السعوديين، الذين يحملون رخصة مزاولة مهنة المحاماة أو المحاميين الدوليين المرخصين لمزاولة المحاماة داخل السعودية.

وتتيح الخدمة للمحامين تقديم الطلبات، والاستعلام عن القضايا، وخدمة الإبلاغ عند مباشرة عضو النيابة العامة لإجراءات التحقيق عبر الرسائل النصية، ورفع الدفوع والاعتراضات وإرفاق المستندات اللازمة، وكذلك طلب زيارة للعضو المختص أو رئيس الدائرة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية، لتحقيق العدالة الناجزة من خلال خدمات النيابة عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار النائب العام إلى أن المحامين شركاء للنيابة العامة في حماية المجتمع والفرد وفق النظام، ووجودهم في إجراءات الدعوى الجزائية بمرحلة التحقيق يقويها ويدعمها، وجميع ما يقدم من دفوع أو طلبات في هذا الشأن محل رعاية من أعضاء النيابة العامة، مؤكداً على الدور البارز للمحاميين في إحقاق العدالة.