السعودية |  خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع البريطاني أمن المنطقة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع البريطاني أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس، جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين خصوصاً في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعرب نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدين من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعيه بريطانيه إلى السعودية لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

من جهته، أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية المتواجدة في السعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية، مؤكداً أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة كافة أشكال التهديد للأمن والسلم الدوليين ولحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.