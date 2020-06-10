السعودية: 3288 إصابة جديدة بـ«كورونا» ثلثها في الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 يونيو 2020 02:16 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.وسجلت العاصمة الرياض أكثر من ثلث الإصابات الجديدة بـ1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و 411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وكشفالتقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه تم رصد 1815 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 76339 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.