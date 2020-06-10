- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صحفي انسحابه من سباق استضافة كأس العالم للسيدات 2023، موضحاً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أميركا اللاتينية في المنافسة.
وإلى جانب كولومبيا، يتواجد ملف استضافة لليابان، وملف مشترك لأستراليا ونيوزلندا.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي إن القرار جاء لأسباب اقتصادية، وأوضح : نتيجة الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة انتشار فايروس كوفيد-19، فإنه في الوقت الراهن يصعب الالتزام بالضمانات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت قارة آسيا استضافت كأس العالم للسيدات مرتين في الصين، في حين لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة من قبل.
بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-09
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صحفي انسحابه من سباق استضافة كأس العالم للسيدات 2023، موضحاً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أميركا اللاتينية في المنافسة.
وإلى جانب كولومبيا، يتواجد ملف استضافة لليابان، وملف مشترك لأستراليا ونيوزلندا.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي إن القرار جاء لأسباب اقتصادية، وأوضح : نتيجة الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة انتشار فايروس كوفيد-19، فإنه في الوقت الراهن يصعب الالتزام بالضمانات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت قارة آسيا استضافت كأس العالم للسيدات مرتين في الصين، في حين لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة من قبل.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:21 PM
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صحفي انسحابه من سباق استضافة كأس العالم للسيدات 2023، موضحاً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أميركا اللاتينية في المنافسة.
وإلى جانب كولومبيا، يتواجد ملف استضافة لليابان، وملف مشترك لأستراليا ونيوزلندا.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي إن القرار جاء لأسباب اقتصادية، وأوضح : نتيجة الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة انتشار فايروس كوفيد-19، فإنه في الوقت الراهن يصعب الالتزام بالضمانات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت قارة آسيا استضافت كأس العالم للسيدات مرتين في الصين، في حين لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة من قبل.
، بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.