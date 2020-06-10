، فيديو .."الايسيسكو" والفيفا ونجوم الرياضة يُحيّون أبطال القطاعات الصحية في العالم ،



محمد بن مسعود - الدمام - في فيديو فريد من نوعه، قام نجوم كرة القدم العالميين المشهورين من الذكور والإناث، بما فيهم بيليه، دييغو مارادونا، رونالدو، ديفيد بيكهام،كاكا، مارتا، ماركو فان باستن، زين الدين

زيدان، بارك جي سونغ، يايا توريه، لوسي برونز، صمويل إيتو، فابيو كانافارو وغيرهم كثيرون بالتصفيق الحار للعاملين في مجال الرعاية الصحية تقديرًا لعملهم في مساعدة المواطنين

وتضحياتهم لوقف مخاطر انتشار الفيروس.

وبالتوازي مع التصفيق، يظهر بالمقطع شرح موجز يعبر عن

الامتنان والتقدير لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية

والمهنيين الذين يعملون كأبطال للإنسانية.

يُذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أطلقت منذ بداية جائحة كوفيد-19 عددًا من المبادرات والبرامج والمشروعات العملية لدعم الجهود الدولية في التصدي للجائحة، ومساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعياتها السلبية، وتوجت الإيسيسكو جهودها بالإعلان عن مبادرة “التحالف الإنساني الشامل”، لمساعدة الدول الفقيرة والأكثر تضررًا من الجائحة،

من خلال تنفيذ مشروعات عملية وبرامج ميدانية بهذه الدول.

وقد حظي التحالف بترحيب وتأييد كبيرين من عدد من الدول

والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات

متعددة، ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). كما أكد البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء

التربية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو ، الذي انعقد في 14 من مايو 2020، بمشاركة (43) دولة و(12) منظمة دولية، تحت شعار “المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ (كوفيد-19)”، دعم التحالف، داعيًا الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات المانحة والقطاع الخاص لإنجاحه.