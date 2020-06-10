هيئة تقويم التعليم : 203 آلاف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

وفق الوقت المخطط والمحدد..
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح، وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغت أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة، حيث أجريت الاختبارات أمس واليوم.
وأضافت الهيئة، أن الطلاب تمكنوا من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التحصيلي بيسر وسهولة، وأدوا اختباراتهم وفق ما هو مخطط له، وفي الوقت المحدد، وأشارت إلى أن الاختبار التحصيلي الحضوري -لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد- تم بنجاح، باستخدام المنصة نفسها والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية، وتقنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية في تناغم وتكامل، أسهم في وصول الطلاب لمقار الاختبارات التي بلغ عددها 130 مقرًّا، فيما أبدت الهيئة تقديرها للطلاب على التعامل بجدية مع منصة الاختبار.
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