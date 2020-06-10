التعليم توزع الكتب الدراسية للإدارات «بخطة زمنية» تراعي الإجراءات الاحترازية

مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية..
تواصل وزارة التعليم تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة للعام الدارسي 1442هـ.
وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن توزيع الكتب الدراسية يتم وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادّة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.
إلى ذلك استعرض وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خلال الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمراجعة الكتب الدراسية وتطوير المناهج، منهجية عمليات المراجعة والتطوير المستمر للمناهج الدراسية وسلامة المصادر العلمية، بما يعزز من الهوية الوطنية السعودية المتحلية بالوسطية والاعتدال، وتمكين الطلاب والطالبات من التكيّف والتفاعل الاجتماعي، والتعايش مع الثقافات الأخرى، إلى جانب ربطهم بهوية بلادهم وتاريخها العريق.
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