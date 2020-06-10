إلغاء الاختبار التحصيلي لبعض الطلاب.. و«تقويم التعليم»: سنبلّغ الجهات الرسمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب رصدها بعض التجاوزات خلال الاختبار التحصيلي عن بُعد للطلاب وحالات تصوير شاشة الاختبار، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتجاه الطلبة المتجاوزين؛ حيث ستُلغى اختبارات من ثبت تجاوزهم وستُرفَع مخالفاتهم للجهات الرسمية، إضافة لبعض المشكلات التقنية الطفيفة، التي تمت معالجتها، دون تأثير على سير الاختبارات في الوقت المحدَّد لها سلفًا.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للطلاب على ما أبدوه من تعاون وجدّيّة، وقدرة على التعامل مع منصة الاختبار، والتقنيّات التكنولوجية بسهولة ويسر، مبيّنة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، مضيفة أنه ستجرى الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية.

إلى ذلك أعلنت الهيئة انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغت أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة؛ حيث أجريت الاختبارات أمس واليوم، مشيرةً إلى أن الطلاب تمكنوا من تثبيت منصة البرنامج ، بينما تم الاختبار التحصيلي الحضوري - لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بُعد - تم بنجاح، باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية وتقنية.

اقرأ أيضًا: