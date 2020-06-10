الغذاء والدواء: تطبيق "طمني" يقودكم لأماكن توافر الكمامات والمعقمات

يتضمن التعريف بأقرب الصيدليات..

جدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء التذكير بكيفية الحصول على مواقع توافر الكمامات والمعقمات في المملكة، عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا الشأن. وقال المتحدث الرسمي لهيئة العامة الغذاء والدواء تيسير المفرج، إنه يمكن الوصول لأماكن توفر الكمامات والمعقمات عبر تطبيق طمني الذي يتيح خريطة تضمن تعريف المستفيدين بأقرب الصيدليات المرجعية إليهم والبالغ عددها 170 صيدلية، والتي توفر أيضًا جميع الأدوية. مشيرًا إلى أهمية تحديث التطبيق. اقرأ أيضاً: هل يُمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية؟.. «الغذاء والدواء» تُجيب إنفوجراف.. الغذاء والدواء تضع 6 ضوابط لاستخدام منتجات فرد الشعر دون مخاطر

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